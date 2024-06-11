✨極希少✨HERMES カレ90 ハロードーリー シルク100 スカーフ 紺色 ...

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商品詳細
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー○アイテムHERMESエルメス カレ90HELLODOLLYハロードーリードール人形シルク100%スカーフ○サイズタテ90cmヨコ90cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態多少使用感がありますが、目立たずまだまだ問題なくご使用いただけると思います✨○カラーネイビー 紺色 レッド 赤○素材シルク100%○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号a05921
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