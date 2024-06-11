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✨極希少✨HERMES カレ90 ハロードーリー　シルク100 スカーフ 紺色
商品番号 J57253108926
商品名

✨極希少✨HERMES カレ90 ハロードーリー　シルク100 スカーフ 紺色
ブランド名 アーエムピーバイメニードープ
特別価格 税込 8,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー○アイテムHERMESエルメス　カレ90HELLODOLLYハロードーリードール人形シルク100%スカーフ○サイズタテ90cmヨコ90cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態多少使用感がありますが、目立たずまだまだ問題なくご使用いただけると思います✨○カラーネイビー　紺色　レッド　赤○素材シルク100%○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号a05921
http://narcologia.ru/goods/competitive148381.html
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