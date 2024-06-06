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シエラネバダ産アンダラクリスタル
商品番号 O64636403765
商品名

シエラネバダ産アンダラクリスタル
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 26,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

秋の日差しにキラキラ映える⭐︎シエラネバダアンダラクリスタル　ネックレスですHeartofgoddess今現在はなかなか手に入らないややパープルがかった綺麗なピンクで、中にインクルージョン、泡があり太陽の光に当たると美しく輝きます⭐︎光により色が変化します。カットは♡Heart♡特にピンクのアンダラクリスタルはハートを癒してくれます。女性性を内側から引き出してくれます。バラの花びらの様にも見えます。14KGFワイヤー使用デザインチェーンも付いています。カットボール10K約80,000円くらいで購入しましたが、今は価格は値上がりしています。毎月新作を購入していた為、なかなか身につける機会がないまま、アクセサリーケースに保管しています。試着のみで外出で身につけてはいません。とても綺麗な状態です。私には少し可愛すぎる為、もしも気に入ってくださる方がいらしたらと思い出品しました。手放すのが惜しいくらい可愛いですよ♡#アンダラクリスタル#シエラネバダ#モナトミック#女神#ピンク#ハート#クリスタル
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