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スーツケース　黒　ブラック　Sサイズ　新品　軽量　旅行　M505
商品番号 A63802531057
商品名

スーツケース　黒　ブラック　Sサイズ　新品　軽量　旅行　M505
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用品Sサイズ（本体外寸キャスター込み）（約H：56cm／W：40cm／D：25cm）容量：約38L重量：約2.9kg軽量なABS素材のキャリーケース！☆TSAロック搭載(ナンバーロック式)☆Wキャスター搭載で移動ラクラク360℃回転のキャスターなので扱いやすい！☆内側ポケット付きメッシュで中が見やすく、整理しやすい！ベルトも付いています☆縦横に持ち手付き電車や新幹線での乗り降りもラクラク☆他のスーツケースもあります！#ncarry※気をつけておりますが、小さな傷がある場合がございます。素人検品ですので、ご理解頂いた上でのご購入をお願い致します。※ギリギリのお値段に設定しておりますので、お値下げはできません。※実際の商品の色味に近いお色を再現しておりますが、実際の商品と若干異なる場合もございます。ご了承ください。⚠️沖縄、離島はプラス料金がかかりますので購入前にご相談ください。
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