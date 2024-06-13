バレンシアガ ハードウェアトートS 2way ハンドバッグ トートバッグ 肩掛け

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商品詳細
#うさぎちゃんのバッグ即購入OK○アイテムBALENCIAGAバレンシアガHARDWARETOTESハードウェアトートSトートバッグSサイズ2wayハンドバッグトートバッグショルダーバッグブラック黒肩掛け斜め掛け手提げキャンバスレザー671402○サイズタテ21cmヨコ28cmマチ10cmショルダー40cm平置き実寸。○状態目立った傷汚れ無し※あくまで中古品です。神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、ご遠慮願います。ご了承の上お買い求めください。○カラーブラック黒○素材レザー キャンバス○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。※ご購入の前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。大手ブランドリユースショップにて鑑定済みの正規品です。ご安心してご購入ください。1110
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