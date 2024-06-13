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- 【ラルフローレン】ハンドニット カシミアロングベスト Mサイズ
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商品詳細
数年前に購入しました。1度着用し、長い間自宅保管しておりました。少し毛羽立ちはありますが、美品です。着丈…100cm身幅…50cm商品について質問等ありましたらお気軽にお声掛けください。
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