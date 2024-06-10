d.i.a　ラメツイードコート

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d.i.aのラメが可愛いコートです！裏地が可愛すぎるのでみてほしいです(*^^*)ボタンをしめずに、裏地をちらつかせるのが可愛いです♡ファスナーのチャームも可愛いです♡こちら比較的使用感も少なく綺麗ですがベルト通しがあるのにベルトがありません多分紛失しております。ご理解いただける方のみ宜しくお願い致します♪こちらかさばりますので、発送の際は少しコンパクトに畳ませていただきます。この冬にいかがでしょうか?ギャル/冬/デート/キラキラ/