⭐️値下げ⭐️LOEWE ロエベ バーティカルウォレット ライトキャメル 長財布

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▫️LOEWEロエベ▫️バーティカルウォレット▫️ライトキャメル▫️長財布▫️定価115.500円▫️福岡のロエベ店舗で購入▫️去年末購入し,3ヶ月ほど数回使用▫️ショップ袋箱保存袋付きます3点付属品,不要の方2000円お値引可上記以外のお値引き交渉はご遠慮下さいm(__)m▫️気になる点はコメント欄でご連絡下さい▫️サイズは画像⑨でご確認下さい(公式サイトより)▫️写真は無加工カメラで撮影#ロエベ#LOEWE#長財布#ウォレット#バーティカル#ライトキャメル#キャメル#ベージュ