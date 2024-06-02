オメカシ ROROL(ロロル)レザーミニ巾着トート シルバー

オメカシ/ROROLレザー巾着トートバッグミニ柔らかい素材で、マチもしっかりあり見た目より収納力があります。ペットボトル、折り畳み傘も入ります。シルバーが艶っとしていて、アクセントに良さそうです！冬は重いカラーを小物で明るく、春先にはキラキラっと素敵にコーディネートできそうです。1ヶ月ほど使用しましたが、目立った痛み汚れ等無さそうです。5枚目以降すべて公式サイトより引用しています。・定価 9,900円・品番 OMS1022112A0002・カラー シルバー・サイズ 24×23×9.5持ち手 27.5 ショルダー96 重さ 350g・本体 牛革 ・内ポケットが2つあります。個人保存でございます。その他の返品対応は一切承りませんのでご了承ください。ゆうパケットポストにて発送予定です。



オメカシの大定番】ROROL(ロロル)レザーミニ巾着トート | Omekashi ...



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Omekashi（オメカシ）の「ROROLレザーミニ巾着トート（ショルダー ...



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