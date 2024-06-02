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オメカシ ROROL(ロロル)レザーミニ巾着トート シルバー
商品番号 M89852936349
商品名

オメカシ ROROL(ロロル)レザーミニ巾着トート シルバー
ブランド名 オメカシ
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オメカシ/ROROLレザー巾着トートバッグミニ柔らかい素材で、マチもしっかりあり見た目より収納力があります。ペットボトル、折り畳み傘も入ります。シルバーが艶っとしていて、アクセントに良さそうです！冬は重いカラーを小物で明るく、春先にはキラキラっと素敵にコーディネートできそうです。1ヶ月ほど使用しましたが、目立った痛み汚れ等無さそうです。5枚目以降すべて公式サイトより引用しています。・定価　　9,900円・品番　　OMS1022112A0002・カラー　シルバー・サイズ　24×23×9.5持ち手　27.5　ショルダー96　重さ　　350g・本体　　牛革　　・内ポケットが2つあります。個人保存でございます。その他の返品対応は一切承りませんのでご了承ください。ゆうパケットポストにて発送予定です。
http://narcologia.ru/goods/conception435257.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation736324.html
http://narcologia.ru/goods/response852742.html

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