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MARNI マルニ　大人気本革バッグ　グレージュ　完売品
商品番号 S18478737944
商品名

MARNI マルニ　大人気本革バッグ　グレージュ　完売品
ブランド名 マルニ
特別価格 税込 2,959 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···牛革(本革)カラー···ブラウン種類···ハンドバッグMARNI直営店で購入したバッグです。上質な本革でかなり高級感があります！！ガバっと開くので荷物も見た目より沢山入ります！目立つ傷や汚れはありませんが、留め具のリング金具の一部が錆び？のようになっています。（写真5枚目）錆びている部分は普段は革の止めるところにはいっているので見えません。（写真4枚目）バッグ右下に点のシミあります（写真9枚目）見えにくい場所ですがバッグ右側の一部に2つシミあります（写真7枚目）背面が白いシミのように写っていますが光の影です（写真2枚目）気に入って使っていたので上記のような所々の使用感はありますが、全体的にはまだまだ綺麗に使っていただけると思います^_^なるべく状態が分かりやすいように写真を撮ったので全てご確認の上ご購入お願いいたします。⭐︎サイズ⭐︎横32cm縦20cmマチ19cm素人採寸なので多少誤差はご了承ください。素材···牛革(本革)カラー···ベージュ種類···ハンドバッグ
http://narcologia.ru/goods/troupe577711.html
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