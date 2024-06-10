アタッシュケース風のスーツケース

ノベルティでいただいたアタッシュケース風のスーツケース(キャリーケース)です。ハンディサイズで全く使う予定がないので、どなたか使われる方にお譲り致します。ゴムバンドやナンバーロックもかけられるので、そこそこ使い勝手は良さそうです。１kgほどでとても軽く、持った感じ作りはしっかりしています。ノベルティという事で側面にロゴ等がプリントされてますが、それもレアです。お値段はしばらく売れなければ交渉可能です。簡易包装やリサイクル梱包になりますのでご了承下さい。大きさ 約35×35×15cmスーツケース容量...0〜40Lカラー...シルバー



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