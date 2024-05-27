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- 新品未開封 アイリスオーヤマ 圧力IH炊飯器 5.5合
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商品詳細
売上で購入したい物があるため一台限定価格です！！！！本日終了後17800円へ値段戻します！！新品未開封外箱にそのまま伝票を張ってお届け予定アイリスオーヤマ炊飯器圧力IH5.5合40銘柄炊き分け機能極厚火釜ブラックブランドアイリスオーヤマ(IRISOHYAMA)商品の寸法26.5Dx35Wx23.2Hcm電源電源コード商品のお手入れ方法手洗い色ブラック質量:約6.7kg電源コードの長さ(ｍ):約1.0[R]炊飯方式:IH炊飯器商品サイズ(ｃｍ):幅約26.5×奥行約34.95×高さ約23.2蒸発水量:38.1g炊飯量...3.5合～5.5合未満タイプ...圧力IH炊飯器炊飯量···3.5合～5.5合未満
http://narcologia.ru/goods/message202427.html
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