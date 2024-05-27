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【値下げ】光美容器 Panasonic ES-CWP97-N GOLD
商品番号 H63592362901
商品名

【値下げ】光美容器 Panasonic ES-CWP97-N GOLD
ブランド名 パナソニック
特別価格 税込 12,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年ほど前に購入し、顔と腕に10回ほど使用しましたが、使う時間があまり無く自宅保管しておりました。faceのアタッチメントに少し汚れあり(写真参照)、Izoneのアタッチメントは未使用です！付属ポーチ・取扱説明書も揃っています☆使用に関しては問題なく使える状態です。大きな傷や汚れもありませんが、箱に開梱時の破れあり、説明書にも少し折れがあります(写真参照)その他、小さな汚れ等はあるかと思いますが中古品であること・素人保管品であることをご理解の上、ご購入くださいm(*__)mPanasonicES-CWP97-NGOLD#パナソニック#Panasonicタイプ···光美容器部位···全身電源方式···交流式防水···防水機能なし
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