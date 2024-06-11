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❤️残り1点❤️ ポータブル電源 1200w Pro 大容量
商品番号 H35874753735
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❤️残り1点❤️ ポータブル電源 1200w Pro 大容量
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 36,217 円
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商品詳細

⭕️残り1点‼️ーーーーーーーーーーー⭐️新品・未使用品⭐️送料無料⭐️即購入・無言購入OK⭐️安心の匿名配送ーーーーーーーーーーー【業界をリードする7年間メーカー保証】日本企業高い品質管理、出荷前に全数負荷テストを実施し高い安全性を確保します。国内にアフターサービス部門を設けて、品質には万全を期しておりますが、万が一不良・破損・誤納品など、ご購入後何かございましたら、カスタマーサポートあるいは店舗メールアドレス[email protected]お気軽にお尋ねください、確認した後、迅速に換新または返金を行います。【1時間でフル充電AFERIY1200Pro登場】人気モデル「ポータブル電源1200」のProが登場！ソーラー+コンセント両方から最短1時間で高速充電可能です。なので、忙しい現代人や思い立ったらすぐに行動したい活動派の方にはぴったり。突然のキャンプやアウトドアでも、ポータブル電源は短時間でフル充電できてすぐに使えるのは便利ですよね。AFERIYソーラーパネルを使用して、無限の太陽エネルギーを活用すれば、環境にもお財布にも優しい。使用時や充電時の音が53db以下の静音設計のため、アウトドアで自然の音を楽しみながらご使用いただけます。【日常レジャーから緊急時までこれ1台】AFERIYポータブル電源1200Proは、超大容量の390000mAh/1248Whのバッテリーを搭載し、数日間電力がない場所でも、多い電気機器でも安心で、アウトドアや災害時の電源確保に役立ちます。家庭用AC*4、USB-A*2、USB-C*4、DC5521*2、XT60*1、シガーソケッAFERIYポータブル電源1200Pro大容量ポータブルバッテリー60分満充電1248Wh/390000mAhリン酸鉄リチウムUPS機能パススルー機能液晶大画面家庭アウトドア両用バックアップバッテリー節電停電対策防災推奨PSE認証済純正弦波MPPT制御方式採用AC1200W(瞬間最大2400W)/DC/USB/XT60出力14台機器同時充電LEDライト車中泊キャンプ長寿命非常用電源静音設計AC100V50Hz/60Hz
http://narcologia.ru/goods/stage19297.html
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