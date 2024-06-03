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商品詳細
YA-MANヤーマン・キャビスパメルナージュ定価39,700円本体・マッサージ用美容液(専用ジェル)付き定価3,960円(マッサージ用専用ジェル)合計43660円＋送料Dinosで今年6月購入2度ほど使用動作確認済みエステサロンで人気のキャビテーション×ラジオ波×EMSでメリハリボディへ!キャビテーション、ラジオ波、EMSの3つのケアが同時にできる人気のマシン「キャビスパ」最新モデル機能・お風呂で使える防水仕様・フェイスモードを新搭載・選べるモード3種類ボディ、フェイス、バスト・EMSで筋肉に直接アプローチ・広範囲を温めながら・充電時間3時間、30分使用可能部位...全身タイプ...EMSタイプ...美顔器#ヤーマン#RFボーテ#キャビスパ#エクストラ#EX#メルナージュ#全身#美顔#ダイエット#筋トレ#お風呂#EMS#お手軽#BODY#FACE#キャビテーション#ラジオ波#マッサージ#美容液
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http://narcologia.ru/goods/injure75967.html
http://narcologia.ru/goods/Addict933818.html
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ヤーマン×ディノス企画モデル キャビスパ メルナージュ
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キャビスパ メルナージュ 専用ジェル付き - 美容機器
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