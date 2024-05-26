momo製 アバルト ホーンボタン ラフィックス/NRGクイックリリース対応

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商品詳細
当時のアバルトホーンボタンです。MOMO製導通テスト済み。外側にアースが無い2端子型ですので、そのままラフィックス/NRGクイックリリースで使用可能です。車両側アースを利用する場合は、ラフィックス/NRGのアースプレートと端子を配線接続下さい。価格交渉ご遠慮下さい。よろしくお願い致します。
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