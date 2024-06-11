トヨタカローラツーリングZRE212W新車外しショック、サス足回り一式

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令和1年登録、カローラツーリングZRE212Wから取り外しダンボールケースに入れて室内保管してました。使用したのはディーラーからショップまでの10kmです。ほぼ新品に近い状態の中古品になります。3N厳守でお願い致します。発送はヤマト着払いを予定していますがサイズオーバーの場合は佐川急便へ変更になります。他でも販売してますので取り消しの可能性があります。