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RS☆R TI2000 スーパーダウン　jf1用
商品番号 R12320642937
商品名

RS☆R TI2000 スーパーダウン　jf1用
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

H25年式NBOXターボ(スタビ無し)に約1万５０００キロ使用していました。ダウン量は前後約50mm程でした。当サイトの手数料及び、送料持ちの関係で、値引きはご遠慮下さい。
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