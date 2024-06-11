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16アリスト アームセット
商品番号 E35184985524
商品名

16アリスト アームセット
ブランド名 Espare
特別価格 税込 8,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

16アリストのアームセットになります。リア:調整式トーコンアーム、調整式トラクションロッド、スタビリンク以上になります。バラ売り対応可能です。画像にあるフロントアッパーアーム、ショートナックル、テンションロッド、リアアッパーアームは売れてしまいました。キャンバー15度くらいで乗っていました。質問などありましたらお気軽にコメントお願いします。
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