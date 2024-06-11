16アリスト アームセット

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商品詳細
16アリストのアームセットになります。リア:調整式トーコンアーム、調整式トラクションロッド、スタビリンク以上になります。バラ売り対応可能です。画像にあるフロントアッパーアーム、ショートナックル、テンションロッド、リアアッパーアームは売れてしまいました。キャンバー15度くらいで乗っていました。質問などありましたらお気軽にコメントお願いします。
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