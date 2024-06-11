NISSAN セレナ ライダー HYBRID

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商品詳細
カラー···ブラックボディタイプ···ミニバン年式···平成25年式燃料タイプ···レギュラー車・ハイブリッド車走行距離···13万㎞弱（変動有）車検…R7.9←車検受けたばかりです。カスタム…減衰付車高調・ウィポジ・フルLED メッキミラー・フットランプ…etc.R5年度税金込み。フルセグ・Bluetooth・フリップダウンクルーズコントロール・アイドリングストップ不具合無し。外装に小傷ありますが全体的に綺麗です。
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