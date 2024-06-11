NISSAN セレナ ライダー HYBRID



オーテック、新型の「日産セレナ ライダー」を発売 【ニュース】 - webCG オーテック、新型の「日産セレナ ライダー」を発売 【ニュース】 - webCG



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ライダー Ｓ－ハイブリッド HC26 セレナ（日産）の価格・スペック情報 ... ライダー Ｓ－ハイブリッド HC26 セレナ（日産）の価格・スペック情報 ...



セレナ（日産）ライダー ブラックライン Ｓ－ハイブリッド（2012年8月 ... セレナ（日産）ライダー ブラックライン Ｓ－ハイブリッド（2012年8月 ...



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セレナライダー ブラックライン Ｓ－ハイブリッド(日産)の車買取価格 ... セレナライダー ブラックライン Ｓ－ハイブリッド(日産)の車買取価格 ...



セレナ 2.0 ライダー ブラックライン S-HYBRIDの中古車 | 中古車なら ... セレナ 2.0 ライダー ブラックライン S-HYBRIDの中古車 | 中古車なら ...



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日産 セレナ 2.0 ライダー ブラックライン S-HYBRID CVT (2014年04月 ... 日産 セレナ 2.0 ライダー ブラックライン S-HYBRID CVT (2014年04月 ...



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日産 セレナ ライダー ブラックライン S-HYBRID ｜SUVといえばグッド ... 日産 セレナ ライダー ブラックライン S-HYBRID ｜SUVといえばグッド ...



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セレナ 2.0 ライダー ブラックライン S-HYBRID(大阪府)の車両詳細 ... セレナ 2.0 ライダー ブラックライン S-HYBRID(大阪府)の車両詳細 ...



日産 セレナ ライダー ブラックライン ＺＺ Ｓ－ハイブリッド 7.9万Km ... 日産 セレナ ライダー ブラックライン ＺＺ Ｓ－ハイブリッド 7.9万Km ...



セレナ S-HYBRID」を発売 セレナ S-HYBRID」を発売

カラー···ブラックボディタイプ···ミニバン年式···平成25年式燃料タイプ···レギュラー車・ハイブリッド車走行距離···13万㎞弱（変動有）車検…R7.9←車検受けたばかりです。カスタム…減衰付車高調・ウィポジ・フルLED メッキミラー・フットランプ…etc.R5年度税金込み。フルセグ・Bluetooth・フリップダウンクルーズコントロール・アイドリングストップ不具合無し。外装に小傷ありますが全体的に綺麗です。