★ヤマハ 電子ピアノ P-60S

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YAMAHAP-60SYAMAHAELECTRONICPIANO８８鍵盤サイズ：1342x329x354mm重さ：16kg状態は年式の割には良いと思います。写真では写らない擦れ等はございます。カラー···グレー種類···電子ピアノアクセサリー・パーツ···スタンドレベル···初中級者【商品概要】■フルコンサートグランドピアノの音をデジタルで録音P-60SはAWMを採用。AWMは、一般的にはサンプリングと呼ばれている技術のひとつであり、本物の楽器音等をデジタル録音して音源として利用する技術です。■自然なタッチを実現した「グレードハンマー鍵盤」グランドピアノの弾き心地を探求して開発されたグレードハンマー(GH）鍵盤は、低音部と高音部とでは微妙に重さの違うグランドピアノの鍵盤タッチを再現しました。その本格的な質感は、低音域から高音域まで自然なバランスで演奏する人の心をとらえます。■コンパクト・軽量設計P-60Sは、好評のグレードハンマー鍵盤、高品質のスピーカーを搭載しながら16kgという軽量を実現しました。商品本体の幅も1342mm、奥行も354mmとコンパクトで移動も手軽♪【発送】発送は着払いです。運送会社の判断により、発送不可となった際は、取り引きをキャンセルさせて頂きます。ご理解ある方のみご検討ください。楽器の発送は、たのメル便等は、専用のケースがないと引取に来て頂けない為、断念しました。ピアノ専門運送会社にお願いしようと思っています。#キーボードピアノ#電子キーボード#ピアノ#ヤマハ#ローランド#88鍵盤#クラビノーバ#エレクトーン#DENON#YAMAHA#CASIO#KORG#Roland#電子ピアノ#スタンド#Technics#COLUMBIA#テクニクス#コロンビア#Pioneer#パイオニア#デノン#カシオ#コルグ#ペダル#セルビアーカラー···グレー種類···電子ピアノレベル···中級者