1985年　ハーレー　FXSB 4速エボ　35φ フロントフォーク

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商品詳細
1985ハーレー FXSB4速エボについていた35φフロントフォークになります。アクスルシャフトはありません。(フレームは別売りです)
http://narcologia.ru/goods/conception874857.html
http://narcologia.ru/goods/moisture855869.html
http://narcologia.ru/goods/kindness743705.html
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