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ケイヒンpwk35 kdx
商品番号 S89000578980
商品名

ケイヒンpwk35 kdx
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。ケイヒンpwk35です。刻印有りの本物です。kdx220srに使おうと買いましたが使わないのでうります。エアクリーナー側は220srのエアクリにそのままハマる寸法で作って貰いました。3Nでお願いします。
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