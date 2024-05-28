

アミリス (インディアン・サンダルウッド) 精油 10ml Pranarom / プラナロム



ゆうきさま】PRANAROM インディアンサンダルウッド 10ml 精油 Ⅰ ...



得価高評価 PRANAROM インディアンサンダルウッド 10ml プラナロム ...



アミリス (インディアン・サンダルウッド) 精油 10ml Pranarom / プラナロム



アミリス (インディアン・サンダルウッド) 精油 10ml Pranarom / プラナロム



得価高評価 PRANAROM インディアンサンダルウッド 10ml プラナロム ...



開店記念セール！ PRANAROM インディアンサンダルウッド 10ml ...



開店記念セール！ PRANAROM インディアンサンダルウッド 10ml ...



サンダルウッド – プラナロム エッセンシャルオイル・精油｜健草医学舎



有機サンダルウッドイーストインド精油10ml(他容量対応可)の通販 by ...



アミリス (インディアン・サンダルウッド) 精油 10ml Pranarom ...



PRANAROM ヒマラヤスギ 10ml プラナロム 精油 - 通販 - hanackenovinky.cz



PRANAROM - プラナロム 西インドサンダルウッド（アミリス）10ml ...



有機サンダルウッドイーストインド精油10ml(他容量対応可)の通販 by ...



高い素材 アロマオイル サンダルウッド10ml sushitai.com.mx

PRANAROM【標準】グレード精油を一度に複数お買い上げの場合、2本目以降を1本400円引きとさせて頂きますので、ご購入前に「コメント欄」へご連絡下さい。購入後のおまとめ、お値引きはできかねます。（複数購入割引以外のお値引きは、対応しておりません）■PRANAROMインディアンサンダルウッド10ml（西インドサンダルウッド）インディアンサンダルウッドは、サンダルウッドより甘くライトな落ち着く香りで、香水などにも使用される精油です。ーーーーーーーーー◆学名：Amyrisbalsamifera◆香り：やわらかく爽やかなウッディの香り◆ノート：ベース◆使用期限：写真2枚目◆禁忌：※下記注意事項をご参照くださいーーーーーーーーー♡相性のよいブレンド♡ レモン ネロリ ゼラニウム全般 ラベンダー全般 ジャスミン イランイラン クラリセージ ローズウッド サイプレス フランキンセンス ベンゾイン などーーーーーーーーープラナロム社のエッセンシャルオイルは、100％天然の植物から採油し、全て自社管理しているケモタイプ精油です。海外製品のため成分表はありませんが、品質に変わりはなくとても信頼できるものです。箱にダメージ、ラベルにヨレ等あることがございますので、ご理解の上ご購入お願い致します。送付時は、箱から出して暖衛材にくるんでお届けします。精油を一度に複数お買い上げの場合、2本目以降を1本400円引きとさせて頂きますので、お気軽にコメント欄へご連絡下さい購入後のおまとめ、お値引きはできかねますのでご注意ください。（複数購入割引以外のお値引きは、対応しておりません）※注意事項※・アレルギーテストを行ってから使用してください。・幼児の手の届かないところに保管してください。・熱と光から遠ざけて保管してください。・妊娠中や授乳中、3歳未満の子どもには使用しないでください。・いかなる場合でも責任を負う事はできません。#プラナロム#PRANAROM#アロマ#エッセンシャルオイル#精油#香水#リラックス#インディアンサンダルウッド#西インドサンダルウッド他にも出品しておりますので、ぜひご覧ください。#tttアロマ