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- 新品未開封 正規購入品 doTERRA ドテラ アダプティブ ADAPTIV
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商品詳細
ドテラ オリジナルブレンドオイルアダプティブ15ml新品・未開封正規購入品2023年10月購入（使用期限2027年1月写真３枚目参照）過去の出来事を乗り越えたい、将来への不安から解放されたい、周囲からの期待に応えたい時。穏やかな気持ちでいたい時は、アダプティブの落ち着きのある香りに包まれて、健やかに過ごしてみませんか。アダプティブには、落ち着きを与える#ラベンダー#マグノリア#ネロリ#スイートガムそして前向きな気分へと導く#オレンジと#スペアミントをバランスよくブレンド♪さらに、より元気と集中力のフォーカスした#コパイバと#ローズマリーも配合されています。⭐おまとめ発送大歓迎！（購入点数✕100円お値引き）#doTERRA#ドテラ#ラベンダー#エッセンシャルオイル#アロマ香り...その他
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