CHANEL ブルー ドゥ シャネル オードトワレ EDT 100ml 10本

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます商品状態：新品未開封内容量：100ml購入時期：2023年8月並行輸入商品の為、ご理解とご協力をお願い致します新品未開封、外側のフィルム付きですので、安心してお使い頂けると思います。自由に生きる男に敬意を払う、魅惑的なアロマティックウッディフレグランス。ブルーのボトルに入った、時代を超越した香り。ブルードゥシャネルオードゥパルファムは、アンバーとムスクが香るアロマティックウッディノート。センシュアルに包み込むようなアンバードライセダーノート。そしてウッディなムスキーノートとニューカレドニアのサンダルウッドが、香りにエレガンスと深みを添えています。コメントなし、即購入OKです。どうぞ、よろしくお願いいたします。
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