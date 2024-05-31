ジバンシー　GIVENCHY パイ π オードトワレ 100ml 香水

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トップノートはフレッシュな柑橘系から始まり、ハーブ系やウッディの個性的でありながら繊細な印象を与えるミドルノート、ラストノートはバニラの甘くも官能的な部分で男性の魅力を引き出します。移り変わってゆく香りの旋律には無限の魅力が感じられます。2023年8月購入 新品未開封 多少の値下げはするのでお値段提示した上でコメントください‼︎提示頂けない場合はお気持ち程度でお値引きさせて頂きます(^.^)別で出品してる物と一緒に購入して頂けたらお値引きします‼︎#yの香水 までどうぞ♪♪即購入︎、値下げ交渉OKです‼︎気になる事あればコメントお願いします‼