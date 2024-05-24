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【新品】シナジーワールドワイドジャパン サイナープロテイン　ココア
商品番号 X94210652990
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【新品】シナジーワールドワイドジャパン サイナープロテイン　ココア
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 3,240 円
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商品詳細

シナジーワールドワイドジャパンサイナープロテイン　ココア新品未開封内容量　1200g正規購入品●賞味期限2023年9月●定価11300円その他、エネベイト、プロアルギナイン等出品してます。同時購入したい場合はコメントにお願いします。良質なタンパクの基準値アミノ酸スコア100を満たすプロテインです。9種類の必須アミノ酸と2種類の非必須アミノ酸を含有しています。遺伝子組み換え大豆や合成香料、保存料は一切使用していません。健康食品種類···栄養調整食品
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