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【新品未使用未開封】ホスピピュア2種
商品番号 N90718134860
商品名

【新品未使用未開封】ホスピピュア2種
ブランド名 シーオーメディカル
特別価格 税込 2,145 円
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商品詳細

▪︎ホスピピュア薬用美白クリーム薬用ホワイトクリームTR内容量30g定価：6930円▪︎COホスピピュアVIO薬用ホワイトピュアクリームEX内容量30g定価：6050円湘南美容外科にて購入しましたが、効果があらわれ使用しきらなかったものを出品します。どちらも新品未使用未開封です。素人による保管・検品であることをご了承の上ご検討いただきますようお願いいたします。
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