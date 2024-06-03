JINKANKA ジンカンカ　ドリンク　10本×5箱　50本

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商品詳細
腎臓に良いといわれているジンカンカ10本×5箱の50本売りです。ドリンクのまとめ売りの為お買い求め安くなっております18000円→16000円 値下げいたしました。販売者 日本製薬工業株式会社賞味期限 2023年11月内容量 50ml×10本希望小売価格 25,920円（税込） 1本単価 2590円サプリメント形状···ドリンク剤健康食品種類···栄養・健康ドリンク
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