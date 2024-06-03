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JINKANKA ジンカンカ　ドリンク　10本×5箱　50本
商品番号 N84701611760
商品名

JINKANKA ジンカンカ　ドリンク　10本×5箱　50本
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 7,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

腎臓に良いといわれているジンカンカ10本×5箱の50本売りです。ドリンクのまとめ売りの為お買い求め安くなっております18000円→16000円　値下げいたしました。販売者　日本製薬工業株式会社賞味期限　2023年11月内容量　50ml×10本希望小売価格　25,920円（税込）　　　　　　　1本単価　2590円サプリメント形状···ドリンク剤健康食品種類···栄養・健康ドリンク
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