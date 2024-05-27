ワタナベオイスター600錠

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商品詳細
ワタナベオイスター（株式会社渡辺オイスター研究所)ワタナベオイスターとは？「ワタナベオイスター」は、「栄養の宝庫」といわれる春の牡蠣を原料に製造し、現代人に必要な栄養素を抽出した牡蠣肉エキスです。お子様、妊娠授乳期の方からご年配の方まで皆様の健康維持の栄養補助に安心してご愛用いただけます。□商品詳細ワタナベオイスター600錠賞味期限：2026.03丁寧に梱包して発送致します。
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製品について | 株式会社 渡辺オイスター研究所
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