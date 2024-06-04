ポロラルフローレン　パッカブルダウンジャケット

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商品詳細
柄・デザイン···無地 外側は紺で内側は黄色カラー···ブルーフード···フードなし季節感···春、秋、冬通学用ではなく、お出かけ用にしていたので全体的にきれいだと思いますが、手首のパイピング生地の特性だと思いますが、小さな毛玉があります。記名なしです。秋口から春先まで長い期間着れると思います。ファスナー部分の裏地のストライプが少し見えてカッコいいです。
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