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ポロラルフローレン　パッカブルダウンジャケット
商品番号 U22585128254
商品名

ポロラルフローレン　パッカブルダウンジャケット
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 2,849 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地　外側は紺で内側は黄色カラー···ブルーフード···フードなし季節感···春、秋、冬通学用ではなく、お出かけ用にしていたので全体的にきれいだと思いますが、手首のパイピング生地の特性だと思いますが、小さな毛玉があります。記名なしです。秋口から春先まで長い期間着れると思います。ファスナー部分の裏地のストライプが少し見えてカッコいいです。
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