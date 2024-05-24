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ケイトスペード　リバーシブル　ダウン
商品番号 W22759088116
商品名

ケイトスペード　リバーシブル　ダウン
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ケイトスペードのピンクの可愛い上着です。サイズは130になりますが少し小さめの作りのように感じるので110.120のお子様にも良いかと思います。ファーの袖の部分が少し黒ずんでいます。その他の汚れはないです。中古品になりますのでご理解いただける方に。
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