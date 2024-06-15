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ゴーセン　硬式テニスガット　MULTI CX 1.24mm ロール新品
商品番号 C55023271105
商品名

ゴーセン　硬式テニスガット　MULTI CX 1.24mm ロール新品
ブランド名 ゴーセン
特別価格 税込 10,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゴーセン　テックガットシリーズ　MULTICX17GA/1.24mmの新品ロールです。品番はTS6612です。　簡易包装で送ります。種類···ガット用途···硬式ガットの素材···ナイロン・マルチ
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