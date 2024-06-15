ゴーセン　硬式テニスガット　MULTI CX 1.24mm ロール新品

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商品詳細
ゴーセン テックガットシリーズ MULTICX17GA/1.24mmの新品ロールです。品番はTS6612です。 簡易包装で送ります。種類···ガット用途···硬式ガットの素材···ナイロン・マルチ
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