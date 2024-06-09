ゴルフクラブセット メンズ キャロウェイ ハイパーX 11本 初心者 中級者

キャロウェイのメンズゴルフクラブセットです。右利き用・11本！1W、3W、5Wを同じモデル・同じシャフトで揃え、一貫性を出しています。扱いやすいやさしいモデルで構成しているので、初心者からレベルアップを目指す中級者の入替にもオススメです。#【リユースオンライン】初心者セット↑他にも初心者向けセットを販売中◆セット内容【ドライバー】ハイパーX1W／／フレックスR【フェアウェイウッド】X3W／フレックスR5W／フレックスR【アイアン】STEELHEADX-168本(5～9PAS)／フレックスR◆状態使用に伴う小傷やスレ、塗装の剥がれなどはありますが、競技に影響の出るようなダメージはありません。状態は写真でご確認の上、気になる点はご質問ください(*^^*)※落ち切らない汚れ、錆が残る場合がございます。※グリップ使用可能です(*^^)v◆その他・値引き交渉ご遠慮ください(\u003e人\u003c;)・即購入歓迎(≧▽≦)・年式、購入時期、使用頻度などは回答しておりません\u003c(__)\u003e・決済完了から3日以内に出荷します。お急ぎの場合は事前にご相談下さい。・気になる点は必ず購入前にご確認ください(*^^*)◆検索キーワードゴルフセットゴルフクラブセットゴルフ練習キャディバッグドライバーフェアウェイウッドFWユーティリティUTアイアンウェッジパター初心者中級者◆管理番号：H07G497aAB利き手...右対象...メンズクラブ本数...11本キャディバッグ有無...キャディバックなし(クラブのみ)種類...アイアン、ウェッジ、ドライバー、フェアウェイウッド



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