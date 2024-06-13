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阪神タイガース　激レアSサイズ　2023ダイヤモンドプラス特典
商品番号 P47986645242
商品名

阪神タイガース　激レアSサイズ　2023ダイヤモンドプラス特典
ブランド名 ミズノプロ
特別価格 税込 5,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

阪神タイガース公式ファンクラブ2023年ダイヤモンドプラス入会記念品です。Sサイズは過去に出品履歴がなく、大変貴重なものになります！！女性やお子さまでも着用できるサイズです。詳細は画像をご覧ください！・ミズノプロ　アパレル4点セット　Sサイズ・2022シーズン　メモリアルDVD・20周年記念メダル計6点送られてきたものをそのまま発送いたします。#阪神タイガース#ダイヤモンドプラス
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