ヴィッセル神戸　イニエスタプレーヤーTシャツ

イニエスタプレーヤーTシャツ。Tシャツは2023デザインです。サイズL定価6000円イニエスタのラストマッチ7/1にノエビアスタジアムで購入し着用しました。着用1回2時間程度です。ショップでは売り切れてましたもう買えないかもしれない商品です！ご検討ください。丈···半袖チーム名/国内···ヴィッセル神戸



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ヴィッセル神戸 ニュース/レポート : 新商品発売のお知らせ



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プレーヤーズシャツは完売！ フードメニューも登場で



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