【新品完全未使用❕】ヨネックス　テニスシューズ 26,5cm　フュージョンレブ4

YONEXヨネックス フュージョンレブ４GC26,5cm 試し履きもしていない、完全な新品状態です❗大変気に入って同じシューズを使用しています。新作レブ５が合わなかったので、買えるうちにと集めていましたが、流石に多くなりすぎたので、1足出品させて頂きます。すでに何処も売り切れで、このサイズは入手が困難になっています。【定価16,940円ですが、 5,000円引きでの出品です。】‼️セール価格です。 即購入でお願い致します‼️サイズ...26〜26.5cm性別...メンズ対応コート...オムニ・クレー兼用



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フュージョンレブ4 のレビュー【テニスシューズ観察記 #32】 | テニス ...