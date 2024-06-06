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【新品完全未使用❕】ヨネックス　テニスシューズ 26,5cm　フュージョンレブ4
商品番号 Q30496882261
商品名

【新品完全未使用❕】ヨネックス　テニスシューズ 26,5cm　フュージョンレブ4
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 5,731 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YONEXヨネックス　フュージョンレブ４GC26,5cm　試し履きもしていない、完全な新品状態です❗大変気に入って同じシューズを使用しています。新作レブ５が合わなかったので、買えるうちにと集めていましたが、流石に多くなりすぎたので、1足出品させて頂きます。すでに何処も売り切れで、このサイズは入手が困難になっています。【定価16,940円ですが、　5,000円引きでの出品です。】‼️セール価格です。　　　即購入でお願い致します‼️サイズ...26〜26.5cm性別...メンズ対応コート...オムニ・クレー兼用
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