美品！カーペット用シューズ 24.5cm ワイドライトアドバンス DPS222

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※即購入辞めてください！購入意思をコメントで頂いてから専用ページに致します。尚、必ずプロフ参照してから納得した上でご検討よろしくお願い申し上げます。プリンスの人気カーペットテニスシューズのWIDELITEADVANCEHCDPS222になります！カラーはネイビー(127)、サイズは、24.5cmになります。使用回数はインドア1回です。名前を書いたのですがサイズが合わず出品になります。なのでそちらが気にならない方にお譲りしたいと思います。・¥13,200-税込・インドアカーペット用・DPS222#ロジャーフェデラー#ローチェ#FILA#エレッセ#LACOSTE#GOSEN#Prince#SRIXON#DUNLOP#YONEX#Babolat#Wilson#HEAD#錦織圭#大坂なおみ#西岡良仁※神経質な方は御遠慮ください。こちらは自宅保管品になりますので写真での判断の上、ご理解ご了承下さる方にお譲りしたいと思います。※発送は簡易包装にて行います。箱ありや頑丈に、などの要望がありましたら着払いにて対応致します。ご購入の意志が固まりましたらコメント欄に専用をお願い致します！と一言下さい。出来るだけ早めに対応致します！専用ページになりましたらお名前のページに変更されていますのでそちらをご購入下さい！