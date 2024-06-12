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3張セット　テクニファイバーXR3（エックスR3）1.30mm
商品番号 S25964757107
商品名

3張セット　テクニファイバーXR3（エックスR3）1.30mm
ブランド名 テクニファイバー
特別価格 税込 1,572 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メーカー希望小売価格　一張3,080円3張まとめ売り5,300円→5,000円【ゲージ】1.30mm【カラー】ナチュラル/【レングス】パッケージ商品【構造・素材】マルチフィラメント【特徴】・モノフィラメントコアによりスピードとコントロール性を両立。・ポリウレタンによる柔らかな打球感が特徴のトータルバランスに優れたストリングです。#初心者#テニス#ガット#テクニファイバー#安い
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