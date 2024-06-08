adidas 2014 サッカー日本代表 ユニフォーム オーセンティックL

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商品詳細
サッカー日本代表2014ブラジルワールドカップの時のオーセンティックユニフォームです。中古品のため神経質な方はご了承くださいm(__)mサイズはLです。エンブレムに汚れ、ほつれやそでが少し色が落ちなどしております。タグ切っております。#adidas#adidas丈···半袖
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