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NIKE ベンチコート 130cm
商品番号 I29033396651
商品名

NIKE ベンチコート 130cm
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈))NIKEのベンチコートになります☆サッカーをしている子供の為に買いましたが、あまり着用することがないままサイズアウトしてしまいました（т-т）数える程しか着用していませんので美品です*ˊᵕˋ*発送は圧縮しての発送となります。サイズ130cmカラー···ブラック種類···ピステ・防寒ウェア
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