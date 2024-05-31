NIKE ベンチコート 130cm

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ご覧いただきありがとうございます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈))NIKEのベンチコートになります☆サッカーをしている子供の為に買いましたが、あまり着用することがないままサイズアウトしてしまいました（т-т）数える程しか着用していませんので美品です*ˊᵕˋ*発送は圧縮しての発送となります。サイズ130cmカラー···ブラック種類···ピステ・防寒ウェア