ヨネックスエクリプション4 24.5cm

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商品詳細
●サイズ 24.5cm●カラー ネイビー/ピンク●使用期間は、週３回で4ヶ月ぐらい●カカトが少しスレていますが、 まだまだ使用できると思います。 写真ご確認ください。●定価 19,360円ヨネックスフュージョンレブ3ヨネックスソニケージ
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