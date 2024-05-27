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ヨネックスエクリプション4 24.5cm
商品番号 O87205651196
商品名

ヨネックスエクリプション4 24.5cm
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●サイズ　24.5cm●カラー　ネイビー/ピンク●使用期間は、週３回で4ヶ月ぐらい●カカトが少しスレていますが、　まだまだ使用できると思います。　写真ご確認ください。●定価　19,360円ヨネックスフュージョンレブ3ヨネックスソニケージ
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