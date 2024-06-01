テニスラケットバック（大容量）

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商品詳細
種類···ラケットバッグ（遠征）子供が高校時代、軟式テニスの県大会出場を機に買いました。厚みもあり、しっかり作られています。保冷ポケットもあります。ラケット収納スペース、衣類等収納スペースがファスナーで仕切られていて肩からかけられます。使用頻度はかなり低いです。小さな擦れによる傷は殆ど目立ちません。サイズ横 72〜73センチマチ 25センチ
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