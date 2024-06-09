NIKE ナイキ　ブラジル代表　2014 Lサイズ　♯7 HULK フッキ

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ご覧下さいましてありがとうございます。NIKEナイキ ブラジル代表 2014Lサイズ ♯7HULKフッキ です。※こちらは値下げは対応出来ませんワールドカップ開催の際、気に入って購入しました。コレクションとして購入し、観戦時に5、6回着用もしましたが断捨離の為、出品します。表記サイズはLです。肩幅？？(ラグランスリーブなので計測できません)身幅52着丈72※全て素人の平置き採寸(cm)○状態：使用感がありますが、プリントや脇にダメージがあるように思いますが画像の通り、ほぼ傷なしのように見え、目立つキズや汚れは見当たらない、まだ活躍できる状態だと思います。ただ、新品ではない中古ですし、素人保管の物を素人が状態確認しているので見落とし等があるかも知れません、気になられる方は予め購入をご遠慮下さい。●その他、注意事項：小さくたたんで配送致します。丈···半袖カラー···イエロー種類···レプリカユニフォームサイズ···L