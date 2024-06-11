YAMAHA MX61

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商品詳細
YAMAHAMX61出品物は本体、ACアダプター、取扱説明書、フットペダル(社外品)、専用バッグとなります。動作に異常は認められません。写真13枚目にあるように背面に傷があります。発送は専用バッグに入れエアパッキンで巻いて発送します。値引き交渉は応じかねますのでよろしくお願いします。中古品であることをご理解の上購入をご検討ください。#ヤマハ#YAMAHAMX61種類···キーボード・シンセサイザー
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