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YAMAHA MX61
商品番号 O93665806819
商品名

YAMAHA MX61
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 21,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAMX61出品物は本体、ACアダプター、取扱説明書、フットペダル(社外品)、専用バッグとなります。動作に異常は認められません。写真13枚目にあるように背面に傷があります。発送は専用バッグに入れエアパッキンで巻いて発送します。値引き交渉は応じかねますのでよろしくお願いします。中古品であることをご理解の上購入をご検討ください。#ヤマハ#YAMAHAMX61種類···キーボード・シンセサイザー
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