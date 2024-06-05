EASTON イーストン MAKO TORQ 一般 軟式バット 84cm

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この度はご覧いただきありがとうございます！先にプロフィールを読んでいただけるとありがたいです。【商品詳細】・EASTONの一般軟式バット、MAKO84cmとなります。・画像9枚目から10枚目のようにグリップエンド部分のみ回転いたします。回転することで手首が返しやすく振り抜きやすいと思います。【商品状態】・擦れや打球痕が多少残っていますが、比較的キレイな物だと思います。クリーナー等使用で更に綺麗になる場合がございます。・バット中心ゴム部分(画像7枚目)、グリップエンド部分(画像8枚目)に傷がございます。【配送等その他】・多少の値引き交渉は対応いたします。ですが、送料等ございますので節度のない値引き交渉はご遠慮下さい。・配送方法は、ゆうゆうメルカリ便にしておりますが、らくらくメルカリ便に変更する場合がございます。その他質問等ございましたらコメントして下さい。