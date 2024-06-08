硬式テニスガットアルパワー125ソフト3張りセットシルバー

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商品詳細
硬式テニスガットルキシロンアルパワー125ソフト3張りセットゲージ1.25mmカラーシルバーツアープレーヤーの定番アルパワーに球もち、球乗り感を加えたテクニカルモデル。ジュニア、女性にもおすすめしやすいポリエステル。リールガットの切り売り正規代理店経由品です。返品交換はできません。定価¥11.220用途···硬式種類···ルキシロン
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