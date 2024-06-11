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【限定・正規品】Boeing 787-9 モデルプレーン 1/200 ボーイング
商品番号 D34920989599
商品名

【限定・正規品】Boeing 787-9 モデルプレーン 1/200 ボーイング
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 28,000 円
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商品詳細

ボーイング787-9ドリームライナーの1/200のモデルプレーンです。箱に多少の折れ目はありますが、新品未使用です。ボーイング社から直接受領したもののため、非常にレアな品です。BoeingDreamLinerスケール···1/200
http://narcologia.ru/goods/recuperation500521.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic391512.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis45344.html

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