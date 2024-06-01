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美品　YONEX ヨネックス　ラケットバッグ　6本用
商品番号 I19587457487
商品名

美品　YONEX ヨネックス　ラケットバッグ　6本用
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品　YONEXヨネックス　ラケットバッグ　6本用【メーカー】YONEX　ヨネックス【商品名】ラケットバッグ6　BAG1612R　ブラック×ピンク【商品状態】数回の使用で、目立つキズや汚れはなく美品です。【　詳細　】■素材ポリエステル＋PVC＋PU■サイズ77X25X32■機能正面ポケット、天マチポケット、シューズポケット■テニスラケット６本用　リュック付き定価　8,430円折り畳んでの配送になりますので、ご了承いただける方のみご購入ください。種類···ラケットバッグ
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