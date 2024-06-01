美品　YONEX ヨネックス　ラケットバッグ　6本用

美品 YONEXヨネックス ラケットバッグ 6本用【メーカー】YONEX ヨネックス【商品名】ラケットバッグ6 BAG1612R ブラック×ピンク【商品状態】数回の使用で、目立つキズや汚れはなく美品です。【 詳細 】■素材ポリエステル＋PVC＋PU■サイズ77X25X32■機能正面ポケット、天マチポケット、シューズポケット■テニスラケット６本用 リュック付き定価 8,430円折り畳んでの配送になりますので、ご了承いただける方のみご購入ください。種類···ラケットバッグ



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