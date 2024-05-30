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電動ガット張り機　ディアナSP ver2 （テニス、バドミントン両用）
商品番号 D25001267395
商品名

電動ガット張り機　ディアナSP ver2 （テニス、バドミントン両用）
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 31,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。夫の趣味として、1年半前にこちらで16万円ほどで購入しましたが、来年より海外への転勤のため、手放すことにしました。スピンジャパンのガット張り機です。購入した際、バドミントン用の付属品が無かったため、別売り（約2万円）で買い足しました。電源コードも買い足しました。動作には問題ありません。テニスラケットとバドミントンラケットのガット張りが可能です。スタンドがないタイプで机に置いて使っていました。横　約100cm縦　約33cm高さ　約35cmになります。写真内の付属品は全て同梱させて頂きます。返品は受けておりません。どうぞよろしくお願い致します。
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